Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 186vom 20.02.2017
Folge 186: Mein Bruder, der Tantra-Guru

24 Min.Folge vom 20.02.2017Ab 12

Die 30-jährige Merle hat schon genug Probleme: Ihr Klamottenladen steckt tief in den roten Zahlen und sie ist verliebt - in gleich zwei Männer! Als dann auch noch ihr ungeliebter Halbbruder bei ihr Unterschlupf sucht, ist das Chaos perfekt!

