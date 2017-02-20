Mein Bruder, der Tantra-GuruJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 186: Mein Bruder, der Tantra-Guru
24 Min.Folge vom 20.02.2017Ab 12
Die 30-jährige Merle hat schon genug Probleme: Ihr Klamottenladen steckt tief in den roten Zahlen und sie ist verliebt - in gleich zwei Männer! Als dann auch noch ihr ungeliebter Halbbruder bei ihr Unterschlupf sucht, ist das Chaos perfekt!
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1