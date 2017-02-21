Meine Mutter, die Techno-QueenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 187: Meine Mutter, die Techno-Queen
23 Min.Folge vom 21.02.2017Ab 12
Für die 23-jährige Lena war es nie ein Problem, ohne ihren vermeintlich toten Vater aufzuwachsen. Doch als ihr ihre Mutter gesteht, dass Lenas Vater wahrscheinlich noch lebt, macht sie sich auf die Suche nach ihm. Der Haken: Es kommen gleich zwei Männer in Frage.
