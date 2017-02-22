Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 188vom 22.02.2017
Folge 188: Arzt aus Liebe

22 Min.Folge vom 22.02.2017Ab 12

Als Jakob Carolin das erste Mal sieht, ist es Liebe auf den ersten Blick. Das Problem: Sie ist eine erfolgreiche Verlegerin, er ein einfacher Fensterputzer. Und so schmiedet Jakob einen Plan, um seiner Herzdame näher zu kommen. Doch dann droht alles aufzufliegen.

