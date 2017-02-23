Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 189vom 23.02.2017
23 Min.Folge vom 23.02.2017Ab 12

Lucy verleiht in ihrem Kostümverleih ein Känguru-Outfit an den attraktiven Felix. Prompt lädt er sie auf eine Karnevals-Party ein, und es wird die schönste Nacht in Lucys Leben. Aber schon bald kommen ihr Zweifel: Steckte gar nicht Felix in dem Känguru-Kostüm?

