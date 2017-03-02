Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 191vom 02.03.2017
22 Min.Folge vom 02.03.2017Ab 12

Statt des altbekannten Spieleabends halten Marnie und ihre Freunde eine Séance ab. Doch was als harmloser Spaß gedacht war, wird zum bitteren Ernst. Denn plötzlich verändert sich Marnies Freund in erschreckender Art und Weise.

