666 Besuch aus der HölleJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 191: 666 Besuch aus der Hölle
22 Min.Folge vom 02.03.2017Ab 12
Statt des altbekannten Spieleabends halten Marnie und ihre Freunde eine Séance ab. Doch was als harmloser Spaß gedacht war, wird zum bitteren Ernst. Denn plötzlich verändert sich Marnies Freund in erschreckender Art und Weise.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1