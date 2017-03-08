Blaulicht und rosarote BrilleJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 194: Blaulicht und rosarote Brille
23 Min.Folge vom 08.03.2017Ab 12
Stefan fängt seinen Traumjob als Rettungssanitäter an, doch die Arbeit bringt ihn schnell an seine Grenzen. Auch in seiner Beziehung läuft es alles andere als gut. Erst als ihm ausgerechnet Jugendliebe Paula als neue Notärztin zugeteilt wird, scheint es für Stefan wieder bergauf zu gehen. Doch dieser Schein trügt.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
