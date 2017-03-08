Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Blaulicht und rosarote Brille

Staffel 11Folge 194vom 08.03.2017
Joyn Plus
Blaulicht und rosarote Brille

Blaulicht und rosarote BrilleJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 194: Blaulicht und rosarote Brille

23 Min.Folge vom 08.03.2017Ab 12

Stefan fängt seinen Traumjob als Rettungssanitäter an, doch die Arbeit bringt ihn schnell an seine Grenzen. Auch in seiner Beziehung läuft es alles andere als gut. Erst als ihm ausgerechnet Jugendliebe Paula als neue Notärztin zugeteilt wird, scheint es für Stefan wieder bergauf zu gehen. Doch dieser Schein trügt.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen