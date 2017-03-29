Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Wahrheit auf der Spur

Staffel 11Folge 206vom 29.03.2017
Der Wahrheit auf der Spur

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 206: Der Wahrheit auf der Spur

23 Min.Folge vom 29.03.2017Ab 12

Line erfährt über die Zeitung vom Tod ihres Ex-Verlobten, der sie ohne Vorwarnung verlassen hat. Als sie der Mutter ihr Beileid ausspricht, beschleicht sie das Gefühl, dass sie jahrelang belogen wurde - auch von ihrem neuen Freund.

