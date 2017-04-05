Auf den Zahn gefühltJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 208: Auf den Zahn gefühlt
24 Min.Folge vom 05.04.2017Ab 12
Die junge Susa ist total verliebt in ihren neuen Freund Dave. Das Problem ist nur: Dave wohnt über einer Zahnarztpraxis und Susa leidet unter einer Zahnarztphobie. Bald sind es nicht nur die Geräusche des Bohrers, die sie schier verrückt werden lassen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1