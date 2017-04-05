Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 208vom 05.04.2017
Auf den Zahn gefühlt

24 Min.Folge vom 05.04.2017Ab 12

Die junge Susa ist total verliebt in ihren neuen Freund Dave. Das Problem ist nur: Dave wohnt über einer Zahnarztpraxis und Susa leidet unter einer Zahnarztphobie. Bald sind es nicht nur die Geräusche des Bohrers, die sie schier verrückt werden lassen.

