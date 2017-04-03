Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 211: Die Löffelliste
23 Min.Folge vom 03.04.2017
Caro trägt seit Jahren eine tickende Zeitbombe in sich: Ein Aneurysma im Gehirn! Nun ist eine OP unumgänglich, doch die ist riskant. Ihre Schwester überredet Caro zu einer Löffelliste - sie soll vor der Operation noch Dinge machen, die sie schon immer machen wollte. Und die verändert Caros Leben schon vor dem Eingriff.
