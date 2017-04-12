Neuer Busen, neues LebenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 214: Neuer Busen, neues Leben
24 Min.Folge vom 12.04.2017Ab 12
Die 24-jährige Lore ist mit sich selbst unzufrieden - besonders mit ihrer mangelnden Oberweite. Als sie auf den attraktiven Elias trifft, denkt sie, dass er nur auf große Brüste steht. Um ihn zu gefallen, verstrickt sie sich in ein Netz aus Lügen.
