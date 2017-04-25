Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Zurück in die Vergangenheit

Staffel 11Folge 217vom 25.04.2017
Joyn+
Zurück in die Vergangenheit

Zurück in die VergangenheitJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 217: Zurück in die Vergangenheit

23 Min.Folge vom 25.04.2017Ab 12

Pia wacht in einem fremden Haus auf und flieht zu ihrem Freund Jan. Doch er behauptet, sie hätten Schluss gemacht und sie wäre längst ausgezogen. Pia kann sich allerdings an nichts erinnern. Scheinbar sind die letzten eineinhalb Jahre ihres Lebens ausradiert.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen