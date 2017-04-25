Zurück in die VergangenheitJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 217: Zurück in die Vergangenheit
23 Min.Folge vom 25.04.2017Ab 12
Pia wacht in einem fremden Haus auf und flieht zu ihrem Freund Jan. Doch er behauptet, sie hätten Schluss gemacht und sie wäre längst ausgezogen. Pia kann sich allerdings an nichts erinnern. Scheinbar sind die letzten eineinhalb Jahre ihres Lebens ausradiert.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH