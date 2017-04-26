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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Prinzessin mit den Tattoos

Staffel 11Folge 218vom 26.04.2017
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 218: Die Prinzessin mit den Tattoos

23 Min.Folge vom 26.04.2017Ab 12

Clubbesitzerin Olga steht kurz vor der Pleite. Da kommt ihr der adelige Alexander gerade Recht, der ihr ein verlockendes Angebot macht: Sie soll eine standesgemäße Freundin für ihn finden. Doch die Suche erweist sich als äußerst schwierig.

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