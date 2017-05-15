Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 227vom 15.05.2017
Boxershorts zum Muttertag

Folge 227: Boxershorts zum Muttertag

23 Min.Folge vom 15.05.2017Ab 12

Seit Kathi vom Vater ihrer beiden Kinder getrennt lebt, ist ihr Leben pures Chaos. Und dann steht am Muttertag auch noch ein halbnackter Mann in ihrer Küche, der sich als ihr neuer Nachbar vorstellt. Der attraktive Chris beschließt Kathi zu helfen, ihren Ex zurückzuerobern. Aber möchte sie das überhaupt noch?

