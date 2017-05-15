Boxershorts zum MuttertagJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 227: Boxershorts zum Muttertag
23 Min.Folge vom 15.05.2017Ab 12
Seit Kathi vom Vater ihrer beiden Kinder getrennt lebt, ist ihr Leben pures Chaos. Und dann steht am Muttertag auch noch ein halbnackter Mann in ihrer Küche, der sich als ihr neuer Nachbar vorstellt. Der attraktive Chris beschließt Kathi zu helfen, ihren Ex zurückzuerobern. Aber möchte sie das überhaupt noch?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
