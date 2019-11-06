Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Selbst ist die Frau

Staffel 11Folge 24vom 06.11.2019
Selbst ist die Frau

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 24: Selbst ist die Frau

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Silkes Mann muss überraschend und kurzfristig für ein Projekt in die USA. Kurz nach seiner Abreise erkennt sie, dass er sie mit leeren Konten und Schuldenberg zurückgelassen hat und offenbar untergetaucht ist. Nach Jahren ohne Job muss Silke jetzt ihre "Frau" stehen und ist kurz davor aufzugeben, als das Schicksal ihr einen Wink gibt. Rechte: Sat.1

