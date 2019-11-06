Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 24: Selbst ist die Frau
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Silkes Mann muss überraschend und kurzfristig für ein Projekt in die USA. Kurz nach seiner Abreise erkennt sie, dass er sie mit leeren Konten und Schuldenberg zurückgelassen hat und offenbar untergetaucht ist. Nach Jahren ohne Job muss Silke jetzt ihre "Frau" stehen und ist kurz davor aufzugeben, als das Schicksal ihr einen Wink gibt. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1