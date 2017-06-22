Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 245vom 22.06.2017
23 Min.Folge vom 22.06.2017Ab 12

Die 40-jährige Lisa lernt durch einen kleinen Sportunfall den 16 Jahre jüngeren Türken Cem kennen. Es knistert heftig zwischen den beiden. Doch der große Altersunterschied und Cems Herkunft machen Lisa zu schaffen. Und auch sonst scheint ihnen jemand ihr Glück nicht zu gönnen.

