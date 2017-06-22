Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 245: Türkischer Honig
23 Min.Folge vom 22.06.2017Ab 12
Die 40-jährige Lisa lernt durch einen kleinen Sportunfall den 16 Jahre jüngeren Türken Cem kennen. Es knistert heftig zwischen den beiden. Doch der große Altersunterschied und Cems Herkunft machen Lisa zu schaffen. Und auch sonst scheint ihnen jemand ihr Glück nicht zu gönnen.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1