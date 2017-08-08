Wohnungssuche mit FolgenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 247: Wohnungssuche mit Folgen
23 Min.Folge vom 08.08.2017Ab 12
Marc ist seit einem Jahr mit Tania zusammen und möchte mit ihr eine Familie gründen. Auf der Suche nach einer größeren Wohnung trifft er allerdings auf seine Ex-Freundin Andrea, die ihm damals das Herz gebrochen hat.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
