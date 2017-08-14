Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Urlaub oder was?

Staffel 11Folge 250vom 14.08.2017
Joyn Plus
Urlaub oder was?

Urlaub oder was?Jetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 250: Urlaub oder was?

23 Min.Folge vom 14.08.2017Ab 12

Ellie findet mit ihrem besten Freund Thilo am See eine Flaschenpost mit einem verzweifelten Hilferuf. Gemeinsam folgen sie der Spur und erleben dabei einen spannenden Road-Trip, dessen Ausgang Ellie nie für möglich gehalten hätte.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen