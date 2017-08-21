Der FerienhochstaplerJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 254: Der Ferienhochstapler
22 Min.Folge vom 21.08.2017Ab 12
Student Phil verdient sein Geld nebenbei als Haussitter für wohlhabende Menschen. Als er die attraktive Sonja kennenlernt, gibt er sich spontan als Sohn der Villenbesitzer aus, um Eindruck zu schinden. Doch schon bald wird ihm die Lüge zum Verhängnis, und Phil muss plötzlich um sein Leben fürchten.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH