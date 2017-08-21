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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Ferienhochstapler

Staffel 11Folge 254vom 21.08.2017
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 254: Der Ferienhochstapler

22 Min.Folge vom 21.08.2017Ab 12

Student Phil verdient sein Geld nebenbei als Haussitter für wohlhabende Menschen. Als er die attraktive Sonja kennenlernt, gibt er sich spontan als Sohn der Villenbesitzer aus, um Eindruck zu schinden. Doch schon bald wird ihm die Lüge zum Verhängnis, und Phil muss plötzlich um sein Leben fürchten.

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