Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 256: Der Gast ist König
22 Min.Folge vom 23.08.2017Ab 12
Der Hotelangestellte Basti steht vor den Trümmern seiner Ehe. Seine Frau Sandra will die Scheidung und das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn. Doch das möchte Basti um jeden Preis verhindern - bis ihm die sympathische Anke vor die Füße stolpert.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1