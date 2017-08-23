Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 256vom 23.08.2017
22 Min.Folge vom 23.08.2017Ab 12

Der Hotelangestellte Basti steht vor den Trümmern seiner Ehe. Seine Frau Sandra will die Scheidung und das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn. Doch das möchte Basti um jeden Preis verhindern - bis ihm die sympathische Anke vor die Füße stolpert.

