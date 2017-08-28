Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 259: Zielperson Julia
22 Min.Folge vom 28.08.2017Ab 12
Polizist Leon läuft die Zeit davon: Wenn er nicht bald stichhaltige Beweise liefert, werden die Ermittlungen gegen seine Zielperson eingestellt. Leon beschließt, sich in die Höhle des Löwen zu wagen und undercover zu ermitteln, doch dann entwickelt er Gefühle für die Verdächtige.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
