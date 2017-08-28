Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 259vom 28.08.2017
22 Min.Folge vom 28.08.2017Ab 12

Polizist Leon läuft die Zeit davon: Wenn er nicht bald stichhaltige Beweise liefert, werden die Ermittlungen gegen seine Zielperson eingestellt. Leon beschließt, sich in die Höhle des Löwen zu wagen und undercover zu ermitteln, doch dann entwickelt er Gefühle für die Verdächtige.

