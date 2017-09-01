Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 263: Fesseln der Familie
22 Min.Folge vom 01.09.2017Ab 12
Seit dem Tod ihrer Eltern kümmert sich Clara um ihre Schwester Bella. Obwohl der rebellierende Teenager ihr das Leben zur Hölle macht, opfert sich Clara auf und vergisst dabei sich selbst. Das ändert sich erst, als der attraktive Richy in ihr Leben tritt. Doch er ist nicht der, der er vorgibt zu sein.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
