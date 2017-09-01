Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Fesseln der Familie

Staffel 11Folge 263vom 01.09.2017
Joyn Plus
Fesseln der Familie

Fesseln der FamilieJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 263: Fesseln der Familie

22 Min.Folge vom 01.09.2017Ab 12

Seit dem Tod ihrer Eltern kümmert sich Clara um ihre Schwester Bella. Obwohl der rebellierende Teenager ihr das Leben zur Hölle macht, opfert sich Clara auf und vergisst dabei sich selbst. Das ändert sich erst, als der attraktive Richy in ihr Leben tritt. Doch er ist nicht der, der er vorgibt zu sein.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen