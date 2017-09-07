Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 267: Welt aus den Fugen
22 Min.Folge vom 07.09.2017Ab 12
Durch Zufall findet Helen heraus, dass ihr Ehemann Arne sie wochenlang hintergangen hat. Er hat seinen Job verloren, ihr jedoch eine heile Welt vorgegaukelt. Während Arne immer weiter in Selbstmitleid zerfließt, taucht Helens Ex-Freund Paul überraschend auf und will Helen um jeden Preis zurück.
