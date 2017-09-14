Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 272vom 14.09.2017
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 272: Wand an Wand

23 Min.Folge vom 14.09.2017Ab 12

Mia zieht für ihren Freund in die Stadt, doch der verlässt sie Knall auf Fall. Lange ist sie allerdings nicht alleine, denn die Wände ihrer neuen Wohnung sind verdammt dünn. Und so wird Mias turbulentes Leben fortan von ihrem Nachbarn durch die Wand kommentiert. Aber wer versteckt sich hinter der mysteriöse Stimme?

