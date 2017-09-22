Nichts als die WahrheitJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 278: Nichts als die Wahrheit
22 Min.Folge vom 22.09.2017Ab 12
Als die 16-jährige Lisa aufwacht, gerät sie in Panik. Neben ihr liegt ein junger Mann, mit dem sie offenbar Sex hatte! Für ihre konservativen Eltern wäre das ein Schlag ins Gesicht. Doch die scheinen ihre eigenen schmutzigen Geheimnisse zu haben?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1