Staffel 11Folge 278vom 22.09.2017
Folge 278: Nichts als die Wahrheit

22 Min.Folge vom 22.09.2017Ab 12

Als die 16-jährige Lisa aufwacht, gerät sie in Panik. Neben ihr liegt ein junger Mann, mit dem sie offenbar Sex hatte! Für ihre konservativen Eltern wäre das ein Schlag ins Gesicht. Doch die scheinen ihre eigenen schmutzigen Geheimnisse zu haben?

