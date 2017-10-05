Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 285vom 05.10.2017
Folge 285: Die 1000. Braut

22 Min.Folge vom 05.10.2017Ab 12

Alena wird in einem Brautmodenladen fälschlicherweise für die 1000. Kundin gehalten - und bekommt ein Brautkleid samt Flitterwochen geschenkt. Der Haken dabei - sie muss die "Hochzeitsreise" mit ihrem verhassten Kollegen verbringen, den alle für ihren Mann halten.

