Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 285: Die 1000. Braut
22 Min.Folge vom 05.10.2017Ab 12
Alena wird in einem Brautmodenladen fälschlicherweise für die 1000. Kundin gehalten - und bekommt ein Brautkleid samt Flitterwochen geschenkt. Der Haken dabei - sie muss die "Hochzeitsreise" mit ihrem verhassten Kollegen verbringen, den alle für ihren Mann halten.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1