Schicksale - und plötzlich ist alles anders

In den Fängen der Kobra

Staffel 11Folge 286vom 06.10.2017
Folge 286: In den Fängen der Kobra

22 Min.Folge vom 06.10.2017Ab 12

Die alleinerziehende Hellen macht sich große Sorgen um ihren Sohn Damian, der offenbar etwas vor ihr verheimlicht. Hellen versucht dem Geheimnis auf die Spur zu kommen und muss schockiert feststellen, dass sie ihren eigenen Sohn nicht mehr zu kennen scheint.

