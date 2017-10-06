In den Fängen der KobraJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 286: In den Fängen der Kobra
22 Min.Folge vom 06.10.2017Ab 12
Die alleinerziehende Hellen macht sich große Sorgen um ihren Sohn Damian, der offenbar etwas vor ihr verheimlicht. Hellen versucht dem Geheimnis auf die Spur zu kommen und muss schockiert feststellen, dass sie ihren eigenen Sohn nicht mehr zu kennen scheint.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
