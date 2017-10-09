Versteh einer die FrauenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 287: Versteh einer die Frauen
22 Min.Folge vom 09.10.2017Ab 12
Eigentlich wollte Simon seine Freundin mit einem Eigenheim überraschen, doch statt dem Einzug folgt die Trennung. Dafür nistet sich die sexy Mexikanerin Gabriela bei Simon ein - und stellt sein Leben völlig auf den Kopf.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1