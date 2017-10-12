Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 290vom 12.10.2017
23 Min.Folge vom 12.10.2017Ab 12

Vor Lailas Augen droht ein junges Mädchen zu ersticken. Gemeinsam mit Passant Dennis kann sie das Schlimmste verhindern. Doch offenbar war das Mädchen kurz im Jenseits und will dort erfahren haben, dass Laila und Dennis füreinander bestimmt sind.

