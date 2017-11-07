Macht der VergangenheitJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 298: Macht der Vergangenheit
23 Min.Folge vom 07.11.2017Ab 12
Nach einer Trennung gönnt sich Ariane eine Auszeit auf dem Pferdehof ihrer Mutter. Doch dort taucht der mysteriöse Elias auf.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1