Verliebt in den FalschenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 311: Verliebt in den Falschen
23 Min.Folge vom 29.11.2017Ab 12
Alle Männer sind Schweine! Davon war Mila überzeugt. Doch ihr neuer, schwuler Mitbewohner beweist ihr das Gegenteil. Zu dumm, dass sie sich Hals über Kopf in ihn verliebt, was zu gewaltigen Problemen führt.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1