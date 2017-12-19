Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Niemals ohne Backup

Staffel 11Folge 322vom 19.12.2017
Joyn+
Niemals ohne Backup

Niemals ohne BackupJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 322: Niemals ohne Backup

22 Min.Folge vom 19.12.2017Ab 12

Endlich hat Julia die Chance auf eine Festanstellung. Doch ausgerechnet bei der wichtigsten Präsentation wird ihr Rechner gesperrt - von Hackern! Sie verlangen 11.000 Euro Lösgeld, sonst werden alle Daten gelöscht.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen