Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 322: Niemals ohne Backup
22 Min.Folge vom 19.12.2017Ab 12
Endlich hat Julia die Chance auf eine Festanstellung. Doch ausgerechnet bei der wichtigsten Präsentation wird ihr Rechner gesperrt - von Hackern! Sie verlangen 11.000 Euro Lösgeld, sonst werden alle Daten gelöscht.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH