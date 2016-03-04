Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 38: Mädchenträume
23 Min.Folge vom 04.03.2016Ab 12
Sabines Leben steht Kopf: Ihr Mann Timo sitzt wegen angeblicher Veruntreuung von Firmengeldern in Untersuchungshaft. Bis zum Prozess versucht Sabine die Wahrheit von ihrer Tochter Jenny fernzuhalten, denn Timo beteuert seine Unschuld. Doch Sabine ahnt nicht, dass ihr Ehemann und Jenny ein dunkles Geheimnis verbergen.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1