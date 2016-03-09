Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 41: Plötzlich Prinzessin
23 Min.Folge vom 09.03.2016Ab 12
Ein Schloss, Pferde und einen eigenen Butler! Die 24-jährige Partymaus Romy erbt unverhofft den Nachlass ihres unbekannten, adligen Vaters. Doch mit dem Einzug ins Schloss kommen auch die Pflichten für die junge Gräfin. Butler Johann braucht viel Geduld, um ihr die Etikette des Adels näher zu bringen. Und dann machen ihr auch noch der schneidige Marcus von Goldstein und Pferdepfleger Paul den Hof. Doch bevor sich Romy entscheiden kann, erlebt sie eine böse Überraschung.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1