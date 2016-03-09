Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Plötzlich Prinzessin

Staffel 11Folge 41vom 09.03.2016
Joyn Plus
Plötzlich Prinzessin

Plötzlich PrinzessinJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 41: Plötzlich Prinzessin

23 Min.Folge vom 09.03.2016Ab 12

Ein Schloss, Pferde und einen eigenen Butler! Die 24-jährige Partymaus Romy erbt unverhofft den Nachlass ihres unbekannten, adligen Vaters. Doch mit dem Einzug ins Schloss kommen auch die Pflichten für die junge Gräfin. Butler Johann braucht viel Geduld, um ihr die Etikette des Adels näher zu bringen. Und dann machen ihr auch noch der schneidige Marcus von Goldstein und Pferdepfleger Paul den Hof. Doch bevor sich Romy entscheiden kann, erlebt sie eine böse Überraschung.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen