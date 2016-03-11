Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 43vom 11.03.2016
23 Min.Folge vom 11.03.2016Ab 12

Moni ist unglücklicher Single. Bisher hat jeder Mann die Flucht ergriffen, als sie von ihrem siebenjährigen Sohn erzählte. Auf Anraten ihrer Freundin Annette, beschließt sie in einer Online-Datingbörse etwas zu schummeln und verschweigt ihren Sohn. Am nächsten Tag hat sie eine Flut von Antworten. Moni entscheidet sich für den sympathischen Physiotherapeut Thomas. Doch was sie nicht ahnt: Auch Thomas hat ein Geheimnis.

