Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 43: Doppeldate
23 Min.Folge vom 11.03.2016Ab 12
Moni ist unglücklicher Single. Bisher hat jeder Mann die Flucht ergriffen, als sie von ihrem siebenjährigen Sohn erzählte. Auf Anraten ihrer Freundin Annette, beschließt sie in einer Online-Datingbörse etwas zu schummeln und verschweigt ihren Sohn. Am nächsten Tag hat sie eine Flut von Antworten. Moni entscheidet sich für den sympathischen Physiotherapeut Thomas. Doch was sie nicht ahnt: Auch Thomas hat ein Geheimnis.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
