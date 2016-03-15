Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 45: Für immer und ewig?
23 Min.Folge vom 15.03.2016Ab 12
Die 36-jährige Marlena Steiner erhält eine Schockdiagnose: Multiple Sklerose. Für Marlena bricht eine Welt zusammen, denn ihr bleibt nicht mehr viel Zeit. Da sie ihrem Ehemann Jürgen und ihrer Tochter Carla nicht zur Last fallen will, trifft Marlena eine schwere Entscheidung. Sie trennt sich von ihrer ahnungslosen Familie und beschließt, ihre letzten Träume zu verwirklichen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1