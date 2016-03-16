Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Glück der Anderen

Staffel 11Folge 46vom 16.03.2016
Joyn Plus
Das Glück der Anderen

Das Glück der AnderenJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 46: Das Glück der Anderen

23 Min.Folge vom 16.03.2016Ab 12

Emma hat es endlich geschafft: Sie hat einen Job als Modelbookerin! Doch ihr Chef macht ihr tagtäglich das Leben zur Hölle: Emma ist einfach zu nett für dieses harte Business! Um ihm das Gegenteil zu beweisen, kehrt Emma die knallharte Modelagentin raus. Doch dabei kommt sie ins Grübeln: Ist sie wirklich die Richtige für diesen Job? Oder ist die dabei, sich selbst zu verlieren?

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen