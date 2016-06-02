Ein Herz für HerrchenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 56: Ein Herz für Herrchen
22 Min.Folge vom 02.06.2016Ab 12
Eigentlich wollte Daniel nie einen Hund. Doch dann lässt ihn seine Freundin einfach mit dem Golden Retriever Paddy sitzen. Sein neuer Begleiter stellt Daniels Leben gehörig auf den Kopf. Denn Paddy ist kein Hund wie jeder andere.
