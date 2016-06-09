(K)eine Frau, die leicht verzeihtJetzt ohne Werbung streamen
Folge 60: (K)eine Frau, die leicht verzeiht
22 Min.Folge vom 09.06.2016Ab 12
Für Tara (31) bricht eine Welt zusammen, als sie ihren Ehemann Julian mit einer anderen erwischt. Sie kann ihm nicht verzeihen und trennt sich von ihm. Doch als Julian in einen Unfall gerät und ins Koma fällt, wird sie auf eine harte Probe gestellt.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
