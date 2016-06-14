Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der vergessene Brief

Staffel 11Folge 62vom 14.06.2016
Der vergessene Brief

Der vergessene Brief

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 62: Der vergessene Brief

23 Min.Folge vom 14.06.2016Ab 12

Der 59-jährige Robert findet beim Entrümpeln in seiner Garage einen seit fast 20 Jahren ungeöffneten Brief. Seine damalige Liebe schreibt darin, dass sie von ihm schwanger ist. Robert begibt sich auf eine Reise in seine Vergangenheit.

