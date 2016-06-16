Das Erbe meines VatersJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 64: Das Erbe meines Vaters
22 Min.Folge vom 16.06.2016Ab 12
Die junge Hotelerbin Jessica mietet sich undercover in ihrem eigenen, gerade geerbten Hotel ein. Doch schnell bemerkt sie Ungereimtheiten und noch dazu bringt der attraktive Haustechniker Luca sie gehörig durcheinander.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
