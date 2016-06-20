Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 65: Was wirklich zählt
23 Min.Folge vom 20.06.2016Ab 12
Die leidenschaftliche Spitzenköchin Delia wird von ihrem Chef übergangen, nur weil sie eine Frau ist. Die 24-Jährige will daraufhin beweisen, welches Talent sie hat. Doch dann begegnet sie dem charmanten Marc und muss eine folgenschwere Entscheidung treffen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
