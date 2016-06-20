Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 65vom 20.06.2016
Folge 65: Was wirklich zählt

23 Min.Folge vom 20.06.2016Ab 12

Die leidenschaftliche Spitzenköchin Delia wird von ihrem Chef übergangen, nur weil sie eine Frau ist. Die 24-Jährige will daraufhin beweisen, welches Talent sie hat. Doch dann begegnet sie dem charmanten Marc und muss eine folgenschwere Entscheidung treffen.

