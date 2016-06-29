Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 69: Liebe per Kurier
22 Min.Folge vom 29.06.2016Ab 12
BWL-Studentin Alina kracht auf ihrem Fahrrad mit Kurierfahrer Felix zusammen. Als Wiedergutmachung möchte die 24-Jährige bei der Auslieferung der Pakete helfen. Doch das ist leichter gesagt als getan, zumal Felix von der verwöhnten Göre recht schnell die Nase voll hat.
