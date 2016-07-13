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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Johannas Geist

Staffel 11Folge 77vom 13.07.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 77: Johannas Geist

23 Min.Folge vom 13.07.2016Ab 12

Der junge Krankenhauspfleger Luk begegnet auf dem Friedhof der hübschen, aber sehr geheimnisvollen Johanna. Diese braucht dringend seine Hilfe, denn sie hat ein Problem: Johanna behauptet, sie sei ein Geist und Luk der einzige, mit dem sie in Kontakt treten könne!

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