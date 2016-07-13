Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 77: Johannas Geist
23 Min.Folge vom 13.07.2016Ab 12
Der junge Krankenhauspfleger Luk begegnet auf dem Friedhof der hübschen, aber sehr geheimnisvollen Johanna. Diese braucht dringend seine Hilfe, denn sie hat ein Problem: Johanna behauptet, sie sei ein Geist und Luk der einzige, mit dem sie in Kontakt treten könne!
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH