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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mein anderes Ich

Staffel 11Folge 78vom 14.07.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 78: Mein anderes Ich

23 Min.Folge vom 14.07.2016Ab 12

Sternekoch Kai hatte alles: Geld, Erfolg und ein unbeschwertes Leben. Seit einiger Zeit ist der Koch jedoch in einer Schaffenskrise und steht vor dem Nichts. Das hat einen Grund: er hat sich losgesagt von seinem bösen Ich. Dieses erblickt er immer, wenn er in einen Spiegel schaut. Doch ewig kann Kai nicht vor sich selbst weglaufen.

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