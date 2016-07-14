Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 78: Mein anderes Ich
23 Min.Folge vom 14.07.2016Ab 12
Sternekoch Kai hatte alles: Geld, Erfolg und ein unbeschwertes Leben. Seit einiger Zeit ist der Koch jedoch in einer Schaffenskrise und steht vor dem Nichts. Das hat einen Grund: er hat sich losgesagt von seinem bösen Ich. Dieses erblickt er immer, wenn er in einen Spiegel schaut. Doch ewig kann Kai nicht vor sich selbst weglaufen.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH