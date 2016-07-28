Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Spion wider Willen

Staffel 11Folge 86vom 28.07.2016
Joyn Plus
Spion wider Willen

Spion wider WillenJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 86: Spion wider Willen

23 Min.Folge vom 28.07.2016Ab 12

Andrea ist geschockt: Ihr 16-jähriger Sohn hat sich in den Laptop seiner Lehrerin gehackt und beobachtet diese heimlich mit einer Livecam. Als Andrea das Programm löschen will, wird sie am Bildschirm unmittelbar Zeugin, wie die Lehrerin überfallen wird. Andrea ist nun in einer Zwickmühle, denn falls sie die Polizei informiert, droht ihrem Sohn großer Ärger.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen