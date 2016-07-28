Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 86: Spion wider Willen
23 Min.Folge vom 28.07.2016Ab 12
Andrea ist geschockt: Ihr 16-jähriger Sohn hat sich in den Laptop seiner Lehrerin gehackt und beobachtet diese heimlich mit einer Livecam. Als Andrea das Programm löschen will, wird sie am Bildschirm unmittelbar Zeugin, wie die Lehrerin überfallen wird. Andrea ist nun in einer Zwickmühle, denn falls sie die Polizei informiert, droht ihrem Sohn großer Ärger.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1