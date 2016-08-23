Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 88: Sound der Wahrheit
23 Min.Folge vom 23.08.2016Ab 12
Nach einer OP kann die gehörlose Lisa mit einem Implantat endlich hören. Doch damit fangen für die 22-Jährige die Probleme erst an. Lisa muss feststellen, dass es Dinge gibt, die nicht für ihre Ohren bestimmt sind. Nach und nach kommt sie einem dunklen Familiengeheimnis auf die Spur.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1