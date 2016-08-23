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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Sound der Wahrheit

Staffel 11Folge 88vom 23.08.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 88: Sound der Wahrheit

23 Min.Folge vom 23.08.2016Ab 12

Nach einer OP kann die gehörlose Lisa mit einem Implantat endlich hören. Doch damit fangen für die 22-Jährige die Probleme erst an. Lisa muss feststellen, dass es Dinge gibt, die nicht für ihre Ohren bestimmt sind. Nach und nach kommt sie einem dunklen Familiengeheimnis auf die Spur.

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