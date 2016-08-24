Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 89: Mister Universe
23 Min.Folge vom 24.08.2016Ab 12
Der erfolgreiche Fitnesstrainer und Womanizer Leon genießt sein Leben als Single in vollen Zügen. Bis er sich erneut in seine Jugendliebe Emily verliebt. Doch dann der Schock: Emily hat einen Sohn. Der 45-Jährige realisiert, dass es sein Sohn ist. Aber ein Leben mit Vaterpflichten kann sich Leon partout nicht vorstellen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1