Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mister Universe

Staffel 11Folge 89vom 24.08.2016
Joyn Plus
Mister Universe

Mister UniverseJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 89: Mister Universe

23 Min.Folge vom 24.08.2016Ab 12

Der erfolgreiche Fitnesstrainer und Womanizer Leon genießt sein Leben als Single in vollen Zügen. Bis er sich erneut in seine Jugendliebe Emily verliebt. Doch dann der Schock: Emily hat einen Sohn. Der 45-Jährige realisiert, dass es sein Sohn ist. Aber ein Leben mit Vaterpflichten kann sich Leon partout nicht vorstellen.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen