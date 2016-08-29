Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 92: Captain Cosmos
23 Min.Folge vom 29.08.2016Ab 12
Das Leben der 38-jährigen Johanna und ihres kleinen Sohnes Peter wird mächtig durcheinander gewirbelt, als plötzlich ihr totgeglaubter Ehemann Martin nach fünf Jahren auftaucht. Denn Johanna ist mittlerweile mit dem erfolgreichen Arzt Thomas zusammen. Und der ist über Martins Rückkehr nicht erfreut.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
