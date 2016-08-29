Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 92vom 29.08.2016
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 92: Captain Cosmos

23 Min.Folge vom 29.08.2016Ab 12

Das Leben der 38-jährigen Johanna und ihres kleinen Sohnes Peter wird mächtig durcheinander gewirbelt, als plötzlich ihr totgeglaubter Ehemann Martin nach fünf Jahren auftaucht. Denn Johanna ist mittlerweile mit dem erfolgreichen Arzt Thomas zusammen. Und der ist über Martins Rückkehr nicht erfreut.

