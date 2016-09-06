Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 98vom 06.09.2016
23 Min.Folge vom 06.09.2016Ab 12

Die gebürtige Hamburgerin Marlene wacht plötzlich mitten in München auf und wird von der Polizei festgenommen. Der Vorwurf: Betrug und Diebstahl. Marlene kann der Polizei nicht beweisen, dass es sich um eine Verwechslung handelt, denn das Fahndungsfoto zeigt ihr Gesicht. Doch nach und nach kommt sie der wahren Täterin auf die Spur.

