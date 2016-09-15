Der mysteriöse NachbarJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 104: Der mysteriöse Nachbar
23 Min.Folge vom 15.09.2016Ab 12
Moritz führt ein Einsiedlerleben und verlässt sein Haus stets komplett vermummt. Sein Verhalten versetzt seine neugierigen Nachbarn in Alarmbereitschaft. Was versucht Moritz zu verbergen? Als eine Nachbarstochter in Gefahr gerät, muss Moritz ungewollt sein Geheimnis lüften.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH