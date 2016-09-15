Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 111Folge 104vom 15.09.2016
Folge 104: Der mysteriöse Nachbar

23 Min.Folge vom 15.09.2016Ab 12

Moritz führt ein Einsiedlerleben und verlässt sein Haus stets komplett vermummt. Sein Verhalten versetzt seine neugierigen Nachbarn in Alarmbereitschaft. Was versucht Moritz zu verbergen? Als eine Nachbarstochter in Gefahr gerät, muss Moritz ungewollt sein Geheimnis lüften.

